«Сочи» — «Динамо»: Тюкавин забил первый гол после травмы колена в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Динамо» открыло счёт — 4:0.

На 50-й минуте мяч забил Константин Тюкавин. Это вторая игра форварда после восстановления от травмы крестообразных связок колена.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за три встречи. «Динамо» располагается на третьей строчке, заработав четыре очка. На первом месте находится «Краснодар» (9), на втором — «Крылья Советов» (6).