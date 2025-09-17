Вратарь «Карабаха» Магомедалиев раскрыл слова тренера перед камбэком в матче с «Бенфикой»

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев, являющийся уроженцем Махачкалы и воспитанником дагестанского футбола, раскрыл, что сказал главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов в перерыве матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (3:2).

«Тренер и перед игрой говорил: «Ребята, может быть, у нас такой возможности сыграть в группе Лиги чемпионов, на таких больших стадионах больше не будет». При счёте 2:1 в пользу «Бенфики» Гурбан Гурбанов напомнил в перерыве: «Не забывайте, что это Лига чемпионов. Получайте удовольствие. Играйте!» И у ребят это получилось. В первом тайме пропустили сразу два, но потом взяли инициативу в свои руки. После этого играли уже больше мы, чем они. И моментов больше создали. Мы верили в себя. Готовились. Все установки тренера выполняли. Думали, что как минимум не проиграем, но Всевышний нам победу даровал», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.