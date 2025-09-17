Скидки
Главная Футбол Новости

Болельщики «Зенита» вывесили баннер, оскорбляющий Дегтярёва, после его слов о Семаке

Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

На трибуне болельщиков санкт-петербургского клуба появился баннер с упоминанием Дегтярёва. Ранее чиновник, выступающий за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе, заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак. Главный тренер «Зенита» является одним из противников ужесточения действующих правил по регистрации легионеров.

«Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярёв — некомпетентное быдло», — гласит текст на баннере болельщиков «Зенита».

Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиги действует лимит, запрещающий одновременное использование на поле более восьми иностранцев. Максимально разрешённое число легионеров в заявке составляет 13. Под запрет не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.

