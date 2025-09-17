Вратарь «Карабаха»: в прошлый раз за всю ЛЧ забили два гола, а тут — сразу три и выиграли!

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев, являющийся уроженцем Махачкалы и воспитанником дагестанского футбола, поделился эмоциями после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (3:2). Азербайджанская команда по ходу встречи уступала в два мяча, но смогла сравнять счёт и вырвать победу.

«После игры в раздевалку зашло руководство клуба, поздравили нас. Мы и не праздновали сильно. Быстренько собрались, чтобы не опоздать на свой рейс. Если бы аэропорт закрылся, пришлось бы ночевать там. А мы стараемся сразу после игр улетать. Всё равно никто не спит, поэтому лучше сразу лететь. За шесть часов долетели до Баку. В аэропорту встречало много людей — журналисты, болельщики. Спасибо им большое. Для азербайджанского народа это большая победа. Историческая. Для них мы и выигрываем, чтобы люди радовались. Второй раз в истории мы в Лиге чемпионов. В прошлый раз два гола за весь турнир забили, а здесь сразу три и выиграли в гостях. Главное, на этом не останавливаться и стараться дальше развивать успех. О выходе из группы думать рано. Стараемся идти от игры к игре. Сейчас нужно на национальный чемпионат перестроиться. Это очень тяжело, но надо», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.