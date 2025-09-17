Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Карабаха»: в прошлый раз за всю ЛЧ забили два гола, а тут — сразу три и выиграли!

Вратарь «Карабаха»: в прошлый раз за всю ЛЧ забили два гола, а тут — сразу три и выиграли!
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев, являющийся уроженцем Махачкалы и воспитанником дагестанского футбола, поделился эмоциями после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (3:2). Азербайджанская команда по ходу встречи уступала в два мяча, но смогла сравнять счёт и вырвать победу.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«После игры в раздевалку зашло руководство клуба, поздравили нас. Мы и не праздновали сильно. Быстренько собрались, чтобы не опоздать на свой рейс. Если бы аэропорт закрылся, пришлось бы ночевать там. А мы стараемся сразу после игр улетать. Всё равно никто не спит, поэтому лучше сразу лететь. За шесть часов долетели до Баку. В аэропорту встречало много людей — журналисты, болельщики. Спасибо им большое. Для азербайджанского народа это большая победа. Историческая. Для них мы и выигрываем, чтобы люди радовались. Второй раз в истории мы в Лиге чемпионов. В прошлый раз два гола за весь турнир забили, а здесь сразу три и выиграли в гостях. Главное, на этом не останавливаться и стараться дальше развивать успех. О выходе из группы думать рано. Стараемся идти от игры к игре. Сейчас нужно на национальный чемпионат перестроиться. Это очень тяжело, но надо», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Космический «Карабах» — отыгрался с 0:2 и победил! Обзор чумового вечера в ЛЧ. Видео
Космический «Карабах» — отыгрался с 0:2 и победил! Обзор чумового вечера в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android