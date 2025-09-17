«Зенит» — «Ахмат»: Гандри забил за гостей на 73-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 2:1 в пользу петербуржцев. В прямом эфире встречу показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Надер Гандри на 73-й минуте отыграл один мяч. Ранее, на 24-й минуте, Александр Соболев вывел петербуржцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда. На 43-й минуте Соболев обеспечил преимущество хозяевам поля, а на 59-й минуте он оформил дубль.

Перед этой игрой «Зенит» занимал первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала девять очков в трёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за три тура и занимал четвёртое место в квартете.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.