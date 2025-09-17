Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» — «Атлетико» М: хозяева забили дважды в первые шесть минут матча

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Маурицио Мариани из Италии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу англичан. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0).