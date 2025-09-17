Скидки
«Ливерпуль» — «Атлетико» М: хозяева забили дважды в первые шесть минут матча

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Маурицио Мариани из Италии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу англичан. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'    

На четвёртой минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0).

