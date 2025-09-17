Дубль Соболева помог «Зениту» переиграть «Ахмат» в матче Кубка России

Окончен матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали сине-бело-голубые. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На 24-й минуте Александр Соболев вывел петербуржцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда. На 43-й минуте Соболев обеспечил преимущество хозяевам поля, а на 59-й минуте он оформил дубль. Надер Гандри на 73-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала 12 очков в четырёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за четыре тура и занимает четвёртое место в квартете.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.