«Динамо» одержало самую крупную победу при Карпине, разгромив «Сочи» в матче Кубка России

Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

У «Динамо» голы забили Эль-Мехди Маухуб (10-я минута), Дмитрий Скопинцев (22), Николас Маричаль (36) и Константин Тюкавин (50), впервые отличившийся после травмы крестообразных связок колена.

«Динамо» одержало самую крупную победу под руководством Валерия Карпина, московская команда набрала семь очков и вышла на второе место группы В, «Сочи», который возглавляет Игорь Осинькин, с двумя очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем матче Кубка России 30 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», «Сочи» 1 октября встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».