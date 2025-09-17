Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сочи — Динамо Москва, результат матча 17 сентября 2025, счет 0:4, Кубок России 2025/2026

«Динамо» одержало самую крупную победу при Карпине, разгромив «Сочи» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

У «Динамо» голы забили Эль-Мехди Маухуб (10-я минута), Дмитрий Скопинцев (22), Николас Маричаль (36) и Константин Тюкавин (50), впервые отличившийся после травмы крестообразных связок колена.

«Динамо» одержало самую крупную победу под руководством Валерия Карпина, московская команда набрала семь очков и вышла на второе место группы В, «Сочи», который возглавляет Игорь Осинькин, с двумя очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем матче Кубка России 30 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», «Сочи» 1 октября встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

