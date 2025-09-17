«Мы знаем, что он отличный игрок». Защитник «Ювентуса» Бремер — о Влаховиче

Защитник туринского «Ювентуса» Бремер поделился эмоциями после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4) и высказался об игре своего одноклубника нападающего Душана Влаховича.

«Нам следовало действовать более сбалансированно во втором тайме, мы устали. Вместо этого нам нужно найти баланс. Мы не можем пропускать такие голы, в конечном итоге мы рискуем проиграть, но нам повезло, и мы смогли сравнять счёт на последних минутах.

Влахович? Мы знаем, что он отличный игрок; он помогал нам в каждой игре, он молодец. Он хороший парень, но, прежде всего, у него менталитет победителя, и это главное. Ему есть чему научить молодых игроков, потому что, когда мы, игроки постарше, говорим, его всегда слушают.

Когда пропускаешь четыре гола, всегда есть куда расти, но мы рады, что вернулись в игру. Нам нужно улучшить этот показатель на этой неделе», — приводит слова Бремера Tuttosport.