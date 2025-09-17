Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы знаем, что он отличный игрок». Защитник «Ювентуса» Бремер — о Влаховиче

«Мы знаем, что он отличный игрок». Защитник «Ювентуса» Бремер — о Влаховиче
Аудио-версия:
Защитник туринского «Ювентуса» Бремер поделился эмоциями после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4) и высказался об игре своего одноклубника нападающего Душана Влаховича.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Нам следовало действовать более сбалансированно во втором тайме, мы устали. Вместо этого нам нужно найти баланс. Мы не можем пропускать такие голы, в конечном итоге мы рискуем проиграть, но нам повезло, и мы смогли сравнять счёт на последних минутах.

Влахович? Мы знаем, что он отличный игрок; он помогал нам в каждой игре, он молодец. Он хороший парень, но, прежде всего, у него менталитет победителя, и это главное. Ему есть чему научить молодых игроков, потому что, когда мы, игроки постарше, говорим, его всегда слушают.

Когда пропускаешь четыре гола, всегда есть куда расти, но мы рады, что вернулись в игру. Нам нужно улучшить этот показатель на этой неделе», — приводит слова Бремера Tuttosport.

