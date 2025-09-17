Скидки
Главная Футбол Новости

«Монако» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Брюгге», футболисты покидали самолёт в трусах

«Монако» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Брюгге», футболисты покидали самолёт в трусах
Комментарии

Французский «Монако» не смог отправиться на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Брюгге» из-за неисправности самолёта. Встреча должна состояться завтра, 18 сентября, на стадионе «Ян Брейдель» в Бельгии. Главным арбитром встречи назначен Симоне Содза из Италии.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Рейс, который должен был доставить команду на выездной матч, был отменён. Самолёт остался на взлётно-посадочной полосе с неисправной системой кондиционирования. Часть футболистов, оставшихся взаперти, сняли с себя верхнюю одежду, а самолёт покидали в нижнем белье.

Также была отменена предматчевая пресс-конференция «Монако». Ожидается, что команда отправится на выездную игру в день матча, 18 сентября.

