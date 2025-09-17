Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 17 сентября, в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 17 сентября:

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:2;

«Сочи» — «Динамо» Москва — 0:4;

«Зенит» — «Ахмат» — 2:1.

Завтра, 18 сентября, 4-й тур Пути РПЛ Кубка России завершится двумя матчами: ЦСКА — «Балтика» и «Спартак» — «Ростов».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обошли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».