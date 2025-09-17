«Бавария» — «Челси»: Палмер забил за лондонцев на 29-й минуте

В эти минуты идёт матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются немецкая «Бавария» и английский «Челси». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). На данный момент счёт 2:1 в пользу мюнхенцев. В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Ранее, на 20-й минуте, автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество мюнхенцев.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.