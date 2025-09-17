Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Никита Хайкин предотвратил 1,7 гола в своём дебютном матче Лиги чемпионов — Opta

Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Славия» Прага и норвежский «Будё-Глимт». Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл свой дебютный матч в основной стадии Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мьоджи – 23'     2:0 Мьоджи – 74'     2:1 Басси – 78'     2:2 Брунстад – 90'    

Хайкин в игре с командой из столицы Чехии пропустил два гола. В то же время голкипер совершил восемь сейвов, не позволил забить при выходе один на один и предотвратил 1,7 гола (3,7 xGoT). Данные приводит статистический портал Opta. Благодаря выступлению вратаря норвежский клуб смог отыграться со счёта 0:2 по ходу встречи, забив на 76-й и 90-й минутах.

