Никита Хайкин предотвратил 1,7 гола в своём дебютном матче Лиги чемпионов — Opta
Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Славия» Прага и норвежский «Будё-Глимт». Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл свой дебютный матч в основной стадии Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мьоджи – 23' 2:0 Мьоджи – 74' 2:1 Басси – 78' 2:2 Брунстад – 90'
Хайкин в игре с командой из столицы Чехии пропустил два гола. В то же время голкипер совершил восемь сейвов, не позволил забить при выходе один на один и предотвратил 1,7 гола (3,7 xGoT). Данные приводит статистический портал Opta. Благодаря выступлению вратаря норвежский клуб смог отыграться со счёта 0:2 по ходу встречи, забив на 76-й и 90-й минутах.
