«Ливерпуль» — «Атлетико» М: Льоренте сократил отставание «матрасников» на 45+3-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Маурицио Мариани из Италии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу англичан. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+3-й минуте защитник гостей Маркос Льоренте отыграл один мяч. Ранее, на четвёртой минуте, после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.