«Такого в российском футболе давно не видел». Генич — о матче «Сочи» — «Динамо» Москва

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о разгромной победе московского «Динамо» над «Сочи» (4:0) в матче 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

«Уничтожение в Сочи. Такого преимущества одной команды над другой в российском футболе я давно не видел. А нет, видел: это был тоже матч «Сочи» — «Динамо». Но там не залетало, а тут залезло. Мне кажется, зря Ломаева выставили. Он растренирован, без практики, просто бросили в пекло. И нигде не выручил, как следствие. Ну, а «Динамо»… Вот бы всегда они так играли», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее команды встречались друг с другом в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью (1:1). Очко, добытое в том матче, остаётся единственным в копилке «Сочи» по итогам восьми туров РПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.