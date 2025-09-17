Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Зенит» прервал рекордную для себя серию из четырёх «сухих» побед дома в Кубке России

«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со счётом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые прервали рекордную для себя серию из четырёх «сухих» побед на домашнем поле в данном турнире. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

В прошлом сезоне на своём поле петербуржцы в рамках этой серии «всухую» в плей-офф Пути РПЛ переиграли «Ахмат» (3:0), «Ростов» (2:0) и ЦСКА (2:0), в нынешнем сезоне сине-бело-голубые победили на групповом этапе «Рубин» (3:0).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

