«Зенит» прервал рекордную для себя серию из четырёх «сухих» побед дома в Кубке России

«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со счётом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые прервали рекордную для себя серию из четырёх «сухих» побед на домашнем поле в данном турнире. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

В прошлом сезоне на своём поле петербуржцы в рамках этой серии «всухую» в плей-офф Пути РПЛ переиграли «Ахмат» (3:0), «Ростов» (2:0) и ЦСКА (2:0), в нынешнем сезоне сине-бело-голубые победили на групповом этапе «Рубин» (3:0).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.