Главная Футбол Новости

«Дрова в печке начинают потихонечку разгораться». Соболев — о результативности в «Зените»

«Дрова в печке начинают потихонечку разгораться». Соболев — о результативности в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей результативности в составе петербургской команды в этом сезоне. Сегодня, 17 сентября, дубль Соболева помог «Зениту» обыграть «Ахмат» в матче Фонбет Кубка России (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

Форвард в этом сезоне провёл 10 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

— Александр, поздравляем с дублем в ворота «Ахмата». Как вам игра?
— Думаю, что хорошую игру мы провели, моменты создавали. И за исключением гола соперник особо ничего не создал. Думаю, мы провели игру на хорошем уровне.

— По празднованию первого гола мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?
— Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребёнок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеётся).

— Мы вас поздравляем! В связи с этим что почувствовали, когда судья отменил ваш первый результативный удар?
— Если честно, ничего не почувствовал, потому что не впервой. Уже очень много голов отменяли после VAR. Ничего не почувствовал, просто подумал, что забью ещё. Не было никакого переживания.

— После этого дубля на вашем счету 11 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. Как оцените свою результативность?
— Если мы берём последний отрезок прошлого сезона и начало этого, то есть куда стремиться, конечно, но, как говорится, дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай бог, чтобы пламя было хорошим.

— В последних домашних матчах, включая сегодняшний, вы выходили на поле с сыном. Что для вас это значит?
— Просто такая традиция. Не всегда у него получается, иногда он в школе. Но если у него получается, всегда с ним выходим. Но скоро буду выходить с двумя (улыбается).

— Прощаясь, сын говорит вам что-то, даёт напутствие?
— Да, целует меня и говорит: «Давай, забивай голы!» — приводит слова Соболева сайт «Зенита».

