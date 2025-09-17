Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гандри забрал у фаната подаренную футболку в игре с «Зенитом» после отмены удаления VAR

Гандри забрал у фаната подаренную футболку в игре с «Зенитом» после отмены удаления VAR
Комментарии

Защитник «Ахмата» Надер Гандри подарил болельщику свою футболку после удаления в матче 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), но попросил её обратно после решения VAR. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал тунисцу красную карточку на 90+5-й минуте. Защитник ушёл в подтрибунное помещение, кинув свою футболку на трибуны одному из болельщиков. Видеоассистенты рефери рекомендовали судье изменить решение, после чего футболист вернулся на поле.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Игроку пришлось просить у болельщика игровую футболку обратно. Защитник извинился перед фанатом, подняв ладонь вверх. По итогам эпизода Гандри получил жёлтую карточку. Ранее, на 84-й минуте, в трансляции появился титр о предупреждении Гандри. Предположительно, жёлтая карточка на 90+5-й минуте стала для него первой в матче, а титр был ошибочным. Гандри доиграл встречу до финального свистка.

