Валерий Карпин высказался о самой крупной победе «Динамо» под его руководством

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи». Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей.

— Было ли что-то, что сегодня не получилось?

— Всегда всё можно и нужно улучшать, но сегодня многие вещи получились. Команда в целом понравилась, особенно во втором тайме, в котором не было расслабленности, связанной со счётом. Здорово, что оставили ворота в неприкосновенности, хотя во втором тайме и были более опасные подходы, чем до перерыва, – приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».