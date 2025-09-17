Валерий Карпин высказался о самой крупной победе «Динамо» под его руководством
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи». Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей.
Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10' 0:2 Скопинцев – 22' 0:3 Маричаль – 36' 0:4 Тюкавин – 50'
— Было ли что-то, что сегодня не получилось?
— Всегда всё можно и нужно улучшать, но сегодня многие вещи получились. Команда в целом понравилась, особенно во втором тайме, в котором не было расслабленности, связанной со счётом. Здорово, что оставили ворота в неприкосновенности, хотя во втором тайме и были более опасные подходы, чем до перерыва, – приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».
