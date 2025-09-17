Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались немецкая «Бавария» и английский «Челси». Победу со счётом 3:1 одержали мюнхенцы. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания).

На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте. На 89-й минуте свой второй мяч в этой встрече забил Палмер, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

В следующем туре «Бавария» 30 сентября сыграет в гостях с «Пафосом», «Челси» в тот же день примет на своём поле «Бенфику».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.