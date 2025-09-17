Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Семак высказался о бразильцах «Зенита» после победы над «Ахматом» в Кубке России

Семак высказался о бразильцах «Зенита» после победы над «Ахматом» в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ахматом» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

— Боевая игра, кубковый матч. Много борьбы, единоборств. Ребята сегодня молодцы, победили в непростом матче против хорошей команды, которой сегодня тоже, естественно, нужна была победа. Старались. Думаю, с точки зрения борьбы, атмосферы футбольные команды и болельщики способствовали тому, чтобы играть было приятно, и наблюдать за футболом было хорошо. Поздравляю наших болельщиков и команду с хорошей победой. Будем готовиться к следующему матчу.

— Вопрос про Андрея Мостового. Моё личное мнение, что он вошёл в игру не очень здорово, были ошибки, не реализовал хороший момент. И в прошлой игре вы его тоже заменили после первого тайма. Можно ли сказать, что у Андрея сейчас наблюдается какой-то спад формы?
— Это команда, такое практически у каждого игрока бывает. Очень редко когда какой-то игрок проходит весь сезон без каких-то спадов или на одном высоком уровне. Естественно, есть игроки, у которых сегодня не получилось, у кого-то вчера, у кого-то завтра не получится. Но в любом случае каждый вносит свою лепту в команду, и какие-то индивидуальные оценки игрокам не хотелось бы давать. Ребята стараются, выкладываются — вот что самое главное. А получается или нет — нужно работать, верить.

— Вопрос по поводу бразильцев, в том числе тех, кто был в сборной. В каком они сейчас состоянии, как вы оцениваете сейчас их форму? И в том числе Педро, который вышел в концовке. В прошлый раз вы его тоже выпускали в концовке.
— Ребята приехали за сутки до матча против «Балтики». Сложный перелёт, аэропорт у нас был закрыт, они опять улетели обратно в Стамбул. Их участие в том матче вообще было под вопросом, но и Педро, и Дуглас молодцы, они доказали своим отношением к делу и своей игрой, что они готовы играть тогда, когда это нужно для команды. Луис играл последний матч в сборной больше, поэтому ему дали больше отдохнуть, и сегодня он больше сыграл. В целом думаю, что то время, которое было с прилёта, не так много, но тем не менее, смогли немножко передохнуть, нормально поспать. Сейчас нужно восстанавливаться и готовиться к следующему матчу, — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Комментарии
