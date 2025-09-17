Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Соболев: мои голы — отражение работы всей команды

Нападающий «Зенита» Соболев: мои голы — отражение работы всей команды
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своей результативности после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда встречалась с «Ахматом» (2:1). Нападающий оформил дубль.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«Если брать так глобально, после выездной игры нам нужно было показать хороший футбол дома, выиграть и порадовать наших болельщиков. Я думаю, что сегодня нам удалось это сделать: была хорошая игра и самое главное — выиграли. А мои голы — отражение работы всей команды. Как понял, первый мой мяч отменили, потому что Михайлов ставил блок и находился в офсайде. По-моему, из-за этого. Я честно не видел повтор», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!
Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android