Нападающий «Зенита» Соболев: мои голы — отражение работы всей команды

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своей результативности после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда встречалась с «Ахматом» (2:1). Нападающий оформил дубль.

«Если брать так глобально, после выездной игры нам нужно было показать хороший футбол дома, выиграть и порадовать наших болельщиков. Я думаю, что сегодня нам удалось это сделать: была хорошая игра и самое главное — выиграли. А мои голы — отражение работы всей команды. Как понял, первый мой мяч отменили, потому что Михайлов ставил блок и находился в офсайде. По-моему, из-за этого. Я честно не видел повтор», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.