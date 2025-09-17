Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» досрочно вышел в 1/4 финала Кубка России с первого места в группе

«Зенит» со счётом 2:1 переиграл «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 и досрочно вышел в 1/4 финала турнира, заняв первое место в группе.

Ранее на групповом этапе турнира сине-бело-голубые также обыграли «Ахмат» (2:1), «Рубин» (3:0) и «Оренбург» (5:3). После четырёх туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу группы А с 12 очками, на втором месте находится «Оренбург» (5), на третьей строчке располагается «Рубин» (4), замыкает таблицу «Ахмат» (3).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.