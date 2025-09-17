Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов

Миланский «Интер» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в столице Нидерландов завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Дубль оформил Маркус Тюрам (42-я и 47-я минуты), ему дважды ассистировал Хакан Чалханоглу.

В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Кристиана Киву примет пражскую «Славию», «Аякс» под руководством Джона Хейтинги в этот же день встретится на выезде с «Марселем».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила «Интер» со счётом 5:0.