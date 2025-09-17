Скидки
Главная Футбол Новости

Аякс — Интер, результат матча 17 сентября 2025, счет 0:2, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Миланский «Интер» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в столице Нидерландов завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 42'     0:2 Тюрам – 47'    

Дубль оформил Маркус Тюрам (42-я и 47-я минуты), ему дважды ассистировал Хакан Чалханоглу.

В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Кристиана Киву примет пражскую «Славию», «Аякс» под руководством Джона Хейтинги в этот же день встретится на выезде с «Марселем».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
