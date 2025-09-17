Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Александр Соболев: мы обязаны обыгрывать «Краснодар»

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», эта игра состоится 21 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Не знаю, почему в Кубке России 12 очков из 12 возможных, а в РПЛ — только 13 очков за восемь матчей. Возможно, нам немного не везёт, но у нас ещё есть время. У нас ближайшая игра с «Краснодаром», мы должны думать о ней. Она может повлиять на нашу хорошую игру. Мы обязаны обыгрывать «Краснодар». Это хорошая команда, всё-таки чемпионы прошлого года. Это будет большой матч», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Перед этой игрой «Зенит» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 19 очками возглавляет таблицу.

