Форвард «Зенита» Александр Соболев: мы обязаны обыгрывать «Краснодар»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», эта игра состоится 21 сентября.

«Не знаю, почему в Кубке России 12 очков из 12 возможных, а в РПЛ — только 13 очков за восемь матчей. Возможно, нам немного не везёт, но у нас ещё есть время. У нас ближайшая игра с «Краснодаром», мы должны думать о ней. Она может повлиять на нашу хорошую игру. Мы обязаны обыгрывать «Краснодар». Это хорошая команда, всё-таки чемпионы прошлого года. Это будет большой матч», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Перед этой игрой «Зенит» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 19 очками возглавляет таблицу.