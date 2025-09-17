Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов с голом Хвичи Кварацхелии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались французский «ПСЖ» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сандро Шерер из Швейцарии. Победу со счётом 4:0 праздновали французы.

На третьей минуте защитник Маркиньос вывел «ПСЖ» вперёд. На 39-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды. На 44-й минуте форвард Брэдли Баркола не реализовал пенальти. На 51-й минуте левый защитник Нуну Мендеш забил третий мяч. На 90+1-й минуте нападающий Гонсало Рамуш установил окончательный счёт.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0). Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.