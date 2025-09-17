Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Аталанта, результат матча 17 сентября 2025, счет 4:0, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов с голом Хвичи Кварацхелии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались французский «ПСЖ» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сандро Шерер из Швейцарии. Победу со счётом 4:0 праздновали французы.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

На третьей минуте защитник Маркиньос вывел «ПСЖ» вперёд. На 39-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды. На 44-й минуте форвард Брэдли Баркола не реализовал пенальти. На 51-й минуте левый защитник Нуну Мендеш забил третий мяч. На 90+1-й минуте нападающий Гонсало Рамуш установил окончательный счёт.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0). Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
