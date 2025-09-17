«Придётся играть в два раза лучше». Соболев — о скором рождении второго ребёнка
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о скором рождении ребёнка после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда встречалась с «Ахматом» (2:1). Форвард забил два мяча, один из которых отпраздновал с мячом под футболкой.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
«Конечно, ближайшее рождение ребёнка движет вперёд. Первый ребёнок очень сильно повлиял на меня, а второй добавит ещё больше ответственности. Когда ждал первого ребёнка, нужно было играть хорошо, чтобы мои дети ни в чём не нуждались. А теперь придётся играть в два раза лучше. Это счастье для меня и супруги», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
