«Придётся играть в два раза лучше». Соболев — о скором рождении второго ребёнка

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о скором рождении ребёнка после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда встречалась с «Ахматом» (2:1). Форвард забил два мяча, один из которых отпраздновал с мячом под футболкой.

«Конечно, ближайшее рождение ребёнка движет вперёд. Первый ребёнок очень сильно повлиял на меня, а второй добавит ещё больше ответственности. Когда ждал первого ребёнка, нужно было играть хорошо, чтобы мои дети ни в чём не нуждались. А теперь придётся играть в два раза лучше. Это счастье для меня и супруги», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.