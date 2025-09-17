Скидки
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Атлетико Мадрид, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:2, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико» на 90+2-й минуте, упустив отрыв в два мяча в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Италии. Победу со счётом 3:2 праздновали англичане.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

На четвёртой минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды. На 45+3-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте отыграл один мяч. На 81-й минуте Льоренте оформил дубль, сравняв счёт. На 90+2-й минуте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принёс своей команде победу.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
