«Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико» на 90+2-й минуте, упустив отрыв в два мяча в ЛЧ

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Италии. Победу со счётом 3:2 праздновали англичане.

На четвёртой минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды. На 45+3-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте отыграл один мяч. На 81-й минуте Льоренте оформил дубль, сравняв счёт. На 90+2-й минуте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принёс своей команде победу.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.