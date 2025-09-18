Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Черчесов отреагировал на поражение «Ахмата» от «Зенита» в матче Кубка России
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поблагодарил футболистов своей команды за матч с «Зенитом» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«С «Зенитом» никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него. Всё же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещё больше работать. Благодарен ребятам за футбол и в особенности за второй тайм», — приводит слова Черчесова сайт «Ахмата».

После четырёх туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу группы А с 12 очками, на втором месте находится «Оренбург» (5), на третьей строчке располагается «Рубин» (4), замыкает таблицу «Ахмат» (3).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

