Александр Соболев: потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о судействе после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда встречалась с «Ахматом» (2:1).

— Можно ли привыкнуть к тому, что отпраздновал гол, но его отменили?

— Нельзя. Но сегодня к этому отнёсся спокойно. Ну, отменили и отменили. Однако внутри будет опустошение, если отменят суперважный мяч, который был забит на последних минутах.

— Не будет такого, что вообще перестанешь радоваться голам и будешь ждать решения судей?

— На самом деле уже не первый мой гол отменяют. Их достаточно много было. Бывало, чистейшие отменяли. Судья свистел «до», потом, как выяснялось… Короче, к этому уже привыкли. А потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.