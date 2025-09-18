Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Соболев: потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют

Александр Соболев: потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют
Аудио-версия:
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о судействе после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда встречалась с «Ахматом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

— Можно ли привыкнуть к тому, что отпраздновал гол, но его отменили?
— Нельзя. Но сегодня к этому отнёсся спокойно. Ну, отменили и отменили. Однако внутри будет опустошение, если отменят суперважный мяч, который был забит на последних минутах.

— Не будет такого, что вообще перестанешь радоваться голам и будешь ждать решения судей?
— На самом деле уже не первый мой гол отменяют. Их достаточно много было. Бывало, чистейшие отменяли. Судья свистел «до», потом, как выяснялось… Короче, к этому уже привыкли. А потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

