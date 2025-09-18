Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 сентября, календарь, таблица

Вчера, 17 сентября, состоялись шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 17 сентября:

«Олимпиакос» — «Пафос» — 0:0;

«Славия» Прага — «Будё-Глимт» — 2:2;

«ПСЖ» — «Аталанта» — 4:0;

«Аякс» — «Интер» Милан — 0:2;

«Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид — 3:2;

«Бавария» — «Челси» — 3:1.

На данный момент по три очка у «ПСЖ», «Юниона», «Баварии», «Арсенала», «Интера», «Карабаха», «Ливерпуля», «Реала» и «Тоттенхэм Хотспур». По одному очку у «Боруссии» Дортмунд, «Ювентуса», «Будё-Глимт», «Славии», «Олимпиакоса» и «Пафоса». Без набранных очков после 1-го тура остались «Атлетико», «Бенфика», «Марсель», «Вильярреал», «Челси», ПСВ, «Аякс», «Атлетик» и «Аталанта».

Свои матчи в 1-м туре 18 сентября сыграют «Барселона», «Байер», «Брюгге», «Айнтрахт», «Копенгаген», «Галатасарай», «Кайрат», «Манчестер Сити», «Монако», «Наполи», «Ньюкасл Юнайтед» и «Спортинг».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.