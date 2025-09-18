Скидки
Джикия: трансфер в «Зенит»? Нет, конечно. Хотя сейчас скажут: «А кто тебя зовёт?»

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что в своё время отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит» и не согласился бы на трансфер в нынешней ситуации. Минувшим летом бывший игрок сборной России подписал контракт с турецким «Антальяспором».

— Ты сказал, что в «Динамо» принципиально не пошёл бы. А в «Зенит»?
— Нет, конечно. Хотя многие сейчас скажут: а кто тебя зовёт. Но разочек было, когда был вариант. Есть клубы, в которые я не пошёл бы. Уже можно спокойно говорить, мне не 20 лет, когда сначала говоришь, а через пару лет держишь майку и вещаешь, что с детства за этот клуб, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.

Комментарии
