Нападающий «Баварии» Кейн по голам в ЛЧ обогнал экс-игрока «Манчестер Сити» Агуэро
Поделиться
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился дублем в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:1). Англичанин забил свой 42-й гол в данном турнире, обогнав по этому показателю экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (41). Данную статистику приводит Transfermarkt.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20' 2:0 Кейн – 27' 2:1 Палмер – 29' 3:1 Кейн – 63'
В данном зачёте Кейн находится на 21-м месте, по 42 забитых мяча также у Антуана Гризманна из «Атлетико» и у бывшего футболиста «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. Лидером рейтинга является португалец Криштиану Роналду (140), на второй строчке аргентинец Лионель Месси (129), топ-3 замыкает польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (105).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
00:53
-
00:34
-
00:28
-
00:20
-
00:13
-
00:04
-
00:01
- 17 сентября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:24
-
23:18
-
23:16
-
23:16
-
23:04
-
22:52
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:14
-
22:11