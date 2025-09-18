Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Нападающий «Баварии» Кейн по голам в ЛЧ обогнал экс-игрока «Манчестер Сити» Агуэро

Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился дублем в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:1). Англичанин забил свой 42-й гол в данном турнире, обогнав по этому показателю экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (41). Данную статистику приводит Transfermarkt.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

В данном зачёте Кейн находится на 21-м месте, по 42 забитых мяча также у Антуана Гризманна из «Атлетико» и у бывшего футболиста «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. Лидером рейтинга является португалец Криштиану Роналду (140), на второй строчке аргентинец Лионель Месси (129), топ-3 замыкает польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (105).

