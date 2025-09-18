Симеоне показал средний палец арбитру после гола «Ливерпуля» на 90+2-й минуте в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне был удалён в концовке матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани из Италии. Победу со счётом 3:2 праздновали англичане.

На 90+3-й минуте после гола защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка главный тренер испанцев бросился в сторону болельщиков команды соперника и пытался вступить в драку. Дорогу специалисту преградили стюарды. Аргентинец показал главному арбитру средний палец. Аналогичным жестом фанаты провоцировали самого Симеоне. Судья Мариани показал тренеру красную карточку.

«Ливерпуль» забил два мяча уже к шестой минуте. Отличились защитник Эндрю Робертсон и нападающий Мохамед Салах. «Матрасники» отыгрались благодаря двум голам испанца Маркоса Льоренте на 45+3-й и 81-й минутах. Гол ван Дейка на 90+2-й минуте после подачи углового оказался для «Ливерпуля» победным.