Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Симеоне показал средний палец арбитру после гола «Ливерпуля» на 90+2-й минуте в ЛЧ

Симеоне показал средний палец арбитру после гола «Ливерпуля» на 90+2-й минуте в ЛЧ
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне был удалён в концовке матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани из Италии. Победу со счётом 3:2 праздновали англичане.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

На 90+3-й минуте после гола защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка главный тренер испанцев бросился в сторону болельщиков команды соперника и пытался вступить в драку. Дорогу специалисту преградили стюарды. Аргентинец показал главному арбитру средний палец. Аналогичным жестом фанаты провоцировали самого Симеоне. Судья Мариани показал тренеру красную карточку.

«Ливерпуль» забил два мяча уже к шестой минуте. Отличились защитник Эндрю Робертсон и нападающий Мохамед Салах. «Матрасники» отыгрались благодаря двум голам испанца Маркоса Льоренте на 45+3-й и 81-й минутах. Гол ван Дейка на 90+2-й минуте после подачи углового оказался для «Ливерпуля» победным.

