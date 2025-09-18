Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче с «Зенитом»
Защитник «Ахмата» Надер Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Видеоролик встречи игрока с болельщиком опубликовала пресс-служба грозненского клуба.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
Фото: Видеоролик пресс-службы «Ахмата»
Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал Гандри красную карточку на 90+5-й минуте. Защитник ушёл в подтрибунное помещение, кинув свою футболку на трибуны одному из болельщиков. Видеоассистенты рефери рекомендовали судье изменить решение, удаление было отменено, после чего футболист вернулся на поле и попросил у болельщика футболку обратно.
После матча Гандри встретился с болельщиком, где вручил ему памятную именную футболку.
