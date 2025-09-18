Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче с «Зенитом»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Видеоролик встречи игрока с болельщиком опубликовала пресс-служба грозненского клуба.

Фото: Видеоролик пресс-службы «Ахмата»

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал Гандри красную карточку на 90+5-й минуте. Защитник ушёл в подтрибунное помещение, кинув свою футболку на трибуны одному из болельщиков. Видеоассистенты рефери рекомендовали судье изменить решение, удаление было отменено, после чего футболист вернулся на поле и попросил у болельщика футболку обратно.

После матча Гандри встретился с болельщиком, где вручил ему памятную именную футболку.