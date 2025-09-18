Скидки
Симеоне объяснил, почему накинулся на болельщиков «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему вступил в конфликт с болельщиками «Ливерпуля» (2:3) в концовке матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Говорят о том, чтобы сохранять спокойствие, а тебя весь матч оскорбляют, и ты ничего не можешь сказать. Моя реакция не имеет оправдания, но вы не знаете, что значит терпеть оскорбления без остановки 90 минут подряд. Это длилось весь матч, все 90 минут. Надеюсь, «Ливерпуль» найдёт того, кто это сделал. Но оскорбления звучали на протяжении всей игры. Спокойным должен быть я, именно мне приходится выносить все эти оскорбления», — приводит слова Симеоне Marca.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Айнтрахтом».

