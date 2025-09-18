Скидки
«Фанатам не стоит завышать требования». Слот отреагировал на дебют Исака за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал дебют шведского форварда Александера Исака за мерсисайдцев. Это произошло в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где английская команда на своём поле одолела испанский «Атлетико» из Мадрида со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«То, что он провёл почти 60 минут, даёт повод считать, что он в хорошей форме. Не было признаков, что он устал уже через 10 минут. После одной-двух недель работы с командой он может показывать полноценную игру. За ним интересно наблюдать, он оказался лучше, чем я ожидал, но болельщикам не стоит завышать требования: мы играем по три матча в неделю, и для него это всё ещё большой объём. У нас есть два надёжных центрфорварда, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении их карьеры здесь», — приводит слова Слота издание BBC.

25-летний шведский форвард перешёл в стан «красных» из «Ньюкасла» за £ 125 млн (€ 145 млн). В сезоне-2024/2025 25-летний футболист сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.

