«Фанатам не стоит завышать требования». Слот отреагировал на дебют Исака за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал дебют шведского форварда Александера Исака за мерсисайдцев. Это произошло в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где английская команда на своём поле одолела испанский «Атлетико» из Мадрида со счётом 3:2.

«То, что он провёл почти 60 минут, даёт повод считать, что он в хорошей форме. Не было признаков, что он устал уже через 10 минут. После одной-двух недель работы с командой он может показывать полноценную игру. За ним интересно наблюдать, он оказался лучше, чем я ожидал, но болельщикам не стоит завышать требования: мы играем по три матча в неделю, и для него это всё ещё большой объём. У нас есть два надёжных центрфорварда, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении их карьеры здесь», — приводит слова Слота издание BBC.

25-летний шведский форвард перешёл в стан «красных» из «Ньюкасла» за £ 125 млн (€ 145 млн). В сезоне-2024/2025 25-летний футболист сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.

