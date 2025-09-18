Скидки
Голкипер «ПСЖ» Шевалье прокомментировал победу команды в матче с «Аталантой» в ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Шевалье прокомментировал победу команды в матче с «Аталантой» в ЛЧ
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье прокомментировал победу команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

«Скучал ли я на поле? Нет, но, может быть, чуть больше во втором тайме. Начиная с 3:0, думаю, «Аталанта» сдалась. Для них всё стало слишком сложно. Но в первом тайме всегда было чем заняться. Если у меня не так много работы — значит, всё идёт хорошо. Главное, что мы побеждаем! Это сильно отличается от того, что у меня было в «Лилле». Мяч не так часто попадает мне в руки, но зато постоянно в ноги. Это то, чего требует от меня тренер. Всегда есть вещи, которые можно улучшить, но я помогу команде именно в этом аспекте. Настанет момент, когда придётся помочь и с сейвами. Это неизбежно, и я готов. В любом случае, приятно играть с такими партнёрами», — приводит слова Шевалье Lequipe.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной».

