Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аякс — Интер — 0:2, видеообзор матча Лиги чемпионов, видео голов: дубль Маркуса Тюрама, Хакан Чалханоглу, 17 сентября 2025

Видеообзор уверенной «сухой» победы «Интера» в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»
Аудио-версия:
Комментарии

16 сентября на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» в столице Нидерландов Амстердаме завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и миланским «Интером». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 42'     0:2 Тюрам – 47'    

Дубль в этой встрече оформил французский нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам. Оба голевых паса на форварда сделал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Кристиана Киву примет пражскую «Славию», «Аякс» под руководством Джона Хейтинги в этот же день встретится на выезде с «Марселем».

Материалы по теме
Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android