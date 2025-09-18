Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор уверенной «сухой» победы «Интера» в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»

16 сентября на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» в столице Нидерландов Амстердаме завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и миланским «Интером». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил французский нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам. Оба голевых паса на форварда сделал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Кристиана Киву примет пражскую «Славию», «Аякс» под руководством Джона Хейтинги в этот же день встретится на выезде с «Марселем».

Материалы по теме Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов

Самые дорогие футболисты: