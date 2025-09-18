Видеообзор уверенной «сухой» победы «Интера» в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»
16 сентября на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» в столице Нидерландов Амстердаме завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и миланским «Интером». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 42' 0:2 Тюрам – 47'
Дубль в этой встрече оформил французский нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам. Оба голевых паса на форварда сделал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Кристиана Киву примет пражскую «Славию», «Аякс» под руководством Джона Хейтинги в этот же день встретится на выезде с «Марселем».
