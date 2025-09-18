Скидки
Главная Футбол Новости

Салах сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Салах сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 48-й гол в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

Салах забил гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2).

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем». Матч состоится 30 сентября, начало – 20:00 мск.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Новости. Футбол
