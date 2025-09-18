Салах сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 48-й гол в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

Салах забил гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2).

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем». Матч состоится 30 сентября, начало – 20:00 мск.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.