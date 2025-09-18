Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот назвал ключевые факторы победы в матче ЛЧ с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу мерсисайдцев в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча в английском Ливерпуле завершилась со счётом 3:2. При этом по ходу игры «матрасники» отыгрались со счёта 0:2, но упустили ничью в компенсированное ко второму тайму время.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Если хочешь обыграть команду вроде «Атлетико» с их невероятным характером, нужно выигрывать и их же оружием — менталитетом. Именно это мы сегодня снова продемонстрировали. Думаю, нам следовало упростить задачу: при 2:0 в первом тайме у нас было больше чем несколько шансов сделать третий. При счёте 2:1 во втором тайме мы попали в штангу, несколько раз были очень близки — когда разница всего один гол, всегда может случиться что‑то, и так и вышло. Небольшой рикошет — и уже второй мяч оказался в сетке. Зато мы снова показали характер: в те оставшиеся 10 минут мы давили и в итоге забили со стандарта.

Самоуспокоение после 2:0? Возможно, но в этом сезоне у нас нечасто было так, что мы вели 2:0 уже на 6-й минуте. Ясно одно: если мы чувствуем и сохраняем нужную степень срочности, то играем очень уверенно. Теперь нужно убедиться, что это чувство будет у нас все 90 минут. Не смотрите на счёт — ощущайте эту срочность каждую секунду», — приводит слова Слота издание BBC.

В следующем матче главного еврокубкового турнира «Ливерпуль» сойдётся в гостях с «Галатасараем», а «Атлетико» примет на своём поле франкфуртский «Айнтрахт». Обе встречи состоятся 30 сентября.

