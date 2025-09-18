Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»
Комментарии

«ПСЖ» одержал разгромную победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

В составе победителей забивали Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш. На 44-й минуте Брэдли Баркола не реализовал пенальти.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

