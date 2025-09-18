Видеообзор разгромной победы «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»

«ПСЖ» одержал разгромную победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш. На 44-й минуте Брэдли Баркола не реализовал пенальти.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.