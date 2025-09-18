Луис Энрике добровольно смотрел первый тайм матча «ПСЖ» с трибуны во второй раз подряд

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике во второй раз подряд смотрел первый тайм игры парижан с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Это произошло в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», который завершился разгромной победой французского гранда со счётом 4:0.

Как отмечает L'Équipe, Энрике делает это намеренно, чтобы увидеть поле с высоты птичьего полёта для лучшего тактического планирования. После чего испанец, изучив соперника и свои слабые стороны, в перерыве меняет игру и далее уже руководит командой со своей тренерской скамейки.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее испанский специалист смотрел первый тайм домашнего матча 4-го тура Лиги 1 с «Лансом». Та встреча завершилась победой парижской команды со счётом 2:0.

