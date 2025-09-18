Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Энрике добровольно смотрел первый тайм матча «ПСЖ» с трибуны во второй раз подряд

Луис Энрике добровольно смотрел первый тайм матча «ПСЖ» с трибуны во второй раз подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике во второй раз подряд смотрел первый тайм игры парижан с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Это произошло в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», который завершился разгромной победой французского гранда со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

Как отмечает L'Équipe, Энрике делает это намеренно, чтобы увидеть поле с высоты птичьего полёта для лучшего тактического планирования. После чего испанец, изучив соперника и свои слабые стороны, в перерыве меняет игру и далее уже руководит командой со своей тренерской скамейки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее испанский специалист смотрел первый тайм домашнего матча 4-го тура Лиги 1 с «Лансом». Та встреча завершилась победой парижской команды со счётом 2:0.

Комментарии
