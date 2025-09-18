«Рад, что выиграли так легко». Кварацхелия – о победе «ПСЖ» в матче с «Аталантой» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о разгромной победе команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0).

«Думаю, сегодня был наш день. Я очень рад, что команда выиграла так легко. Мы провели хороший матч и сыграли в свой футбол очень хорошо, что важно. Мой гол? Думаю, другие ребята тоже забили очень красивые мячи. Сегодня команда была очень, очень сильной.

Каждая игра для нас — это подготовка к следующей. Мы знаем, что наш следующий соперник — «Марсель», поэтому мы готовимся как следует. Мы понимаем, что значит этот матч для наших болельщиков, поэтому постараемся показать всё самое лучшее и подготовиться максимально хорошо», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт «ПСЖ».

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной».