Александр Соболев догнал Кержакова и вышел на второе место по голам в Кубке России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился дублем в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда обыграла «Ахматом» (2:1). Как сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП, 28-летний форвард забил 19-й мяч в Кубке страны с учётом лишь стадий, на которых в борьбу вступают команды Российской Премьер-Лиги.

Отмечается, что столько же голов в данном соревновании забил бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков. Больше голов в Кубке России забил только экс-игрок «Ротора» Олег Веретенников (21).

Отметим, что по общему числу голов с учётом всех матчей Кубка России высшую строчку рейтинга занимает также Веретенников, забивший 24 мяча. Второе место разделяют Алексей Медведев и Иван Сергеев — по 22 гола. Тройку замыкает Соболев (21). Далее располагаются Владимир Кулик (20), Константин Парамонов и Кержаков (оба по 19), Фёдор Смолов (18).

ТОП-5 фактов о российском футболе: