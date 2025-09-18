Скидки
Главная Футбол Новости

«Вперёд, Россия!» Генич – о первом голе Тюкавина после тяжёлой травмы

«Вперёд, Россия!» Генич – о первом голе Тюкавина после тяжёлой травмы
Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на первый гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Нападающий забил гол в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

«Ура, товарищи! Вперёд, Россия!!!», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2030 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!
Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!
