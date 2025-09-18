«Вперёд, Россия!» Генич – о первом голе Тюкавина после тяжёлой травмы

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на первый гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Нападающий забил гол в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).

«Ура, товарищи! Вперёд, Россия!!!», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2030 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.