«Вперёд, Россия!» Генич – о первом голе Тюкавина после тяжёлой травмы
Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на первый гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Нападающий забил гол в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).
Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10' 0:2 Скопинцев – 22' 0:3 Маричаль – 36' 0:4 Тюкавин – 50'
«Ура, товарищи! Вперёд, Россия!!!», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2030 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
