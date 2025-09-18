Скидки
Радимов раскрыл, о чём поспорил с Соболевым перед стартом текущего сезона

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскрыл детали спора с нападающим санкт-петербургской команды Александром Соболевым перед стартом сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«Мы в межсезонье поспорили, что он не забьёт 20 мячей. Это я сказал. Соболев приближается к этой цифре, а ещё до зимнего перерыва даже не добрались. Я считаю, что это реальная цифра. Он ещё столько не забивал, теперь надо это сделать. Всё зависит от меня», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 Соболев оформил дубль, а санкт-петербургская команда обыграла «Ахмат» (2:1). Всего в текущем сезоне Александр провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

