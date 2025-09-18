Радимов раскрыл, о чём поспорил с Соболевым перед стартом текущего сезона

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскрыл детали спора с нападающим санкт-петербургской команды Александром Соболевым перед стартом сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Мы в межсезонье поспорили, что он не забьёт 20 мячей. Это я сказал. Соболев приближается к этой цифре, а ещё до зимнего перерыва даже не добрались. Я считаю, что это реальная цифра. Он ещё столько не забивал, теперь надо это сделать. Всё зависит от меня», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 Соболев оформил дубль, а санкт-петербургская команда обыграла «Ахмат» (2:1). Всего в текущем сезоне Александр провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

