Дубль Кейна — в видеообзоре уверенной победы «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

В ночь с 17 на 18 сентября на поле стадиона «Арена Мюнхен» в немецком Мюнхене завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и лондонским «Челси». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1.
Дубль в составе победителей оформил английский нападающий мюнхенцев Гарри Кейн, ещё влетел в собственные ворота после срезки в исполнении защитника «синих» Трево Чалобы. Единственный мяч гостей забил лидер «пенсионеров» полузащитник Коул Палмер. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Венсана Компани сыграет в гостях с греческим «Пафосом», «Челси» под руководством Энцо Марески в этот же день встретится на своём поле с «Бенфикой».
