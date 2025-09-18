Гол на 90+2-й минуте – в видеообзоре победы «Ливерпуля» в матче с «Атлетико» в ЛЧ
«Ливерпуль» одержал победу в результативном матче с «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле» на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4' 2:0 Салах – 6' 2:1 М. Льоренте – 45+3' 2:2 М. Льоренте – 81' 3:2 ван Дейк – 90+2'
В составе победителей забивали Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк. Отметим, победный гол был забит на 90+2-й минуте. За «Атлетико» дубль оформил Маркос Льоренте.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем», а «Атлетико» проведёт матч с «Айнтрахтом». Обе встречу пройдут 30 сентября.
