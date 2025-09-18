Луис Энрике объяснил, почему во второй раз кряду провёл первый тайм игры «ПСЖ» на трибуне

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал причину, по которой во второй раз подряд смотрел первый тайм игры парижан с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Это произошло в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», который завершился разгромной победой французского гранда со счётом 4:0.

«Я сделал то же самое, что и в последнем матче, потому что, находясь сверху, я получаю много информации, которую могу использовать во время перерыва. Смотреть на игру, сидя, совершенно по-другому. Смотреть игру сидя — это совсем другое. Я видел, что нужно улучшить, видел некоторые ошибки. Я долго думал, как мы можем что-то добавить к нашему подходу к игре, и я всегда открыт для всего, что может улучшить нашу игру», — приводит слова Энрике Washington Post.

Ранее испанский тренер наблюдал за первой половиной домашнего матча 4-го тура Лиги 1 с «Лансой». В той игре парижская команда одержала победу с результатом 2:0.

